Москва, 25 апреля, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Посол Франции в России Николя де Ривьера в интервью газете «Коммерсант» умолчал о ключевой роли Парижа в направлении Украины и её народа к катастрофе. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Печально, что во французское общественное мнение внедряется ложное и, я бы сказал, грубое примитивное объяснение происходящего вокруг Украины… В статье безапелляционно говорится, что все проблемы заключаются в том, что Россия «напала на Украину». Нет ни слова о предупреждениях, которые делали Западу в течение десяти лет и президент Владимир Путин, и другие российские руководители, предостерегая от продвижения НАТО на Восток, от вскармливания на Украине после госпереворота откровенно нацистского режима. Ни слова о том, что одну из ведущих ролей в направлении украинского народа, государства по пути к катастрофе сыграла Франция. Именно эта страна в феврале 2014 года была гарантом первых договоренностей об урегулировании», — пояснил Лавров в ходе церемонии награждения президента франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.

Кроме того, Париж выступал гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года. Однако по признанию экс-лидера Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), они не собирались их выполнять, а лишь готовились к военным действиям против России. Об этом тоже в интервью ни слова, обратил внимание министр.

При этом миллионы французов, по словам Лаврова, понимают происходящее и не хотят жертвовать дружбой с Россией ради сомнительных преимуществ поддержки нацистского режима. Французы иногда посылают русским сигналы о желании решать возникшие проблемы, но делают это «шёпотом», добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия учтёт прежний обман Запада, связанный с Минскими соглашениями, при формировании позиции на переговорах. Романтический период завершился — для России наступило время прагматизма и опоры на полученный опыт. Москва научилась не попадать в «сети лживых обещаний» при отстаивании своих интересов, отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта в ходе обращения к нации назвал Россию «угрозой» для своей страны и всей Европы. Он также призвал начать «стратегическую дискуссию» об использовании французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Лавров назвал заявления Макрона по поводу кризиса на Украине пространными и довольно нервозными.