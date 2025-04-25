Москва, 25 апреля, 2025, 21:52 — ИА Регнум. Более 150 зарубежных дипломатов возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает 25 апреля Министерство иностранных дел России.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Более 150 зарубежных послов и дипломатов посетили церемонию, отдав дань памяти павшим в борьбе против нацизма», — говорится в сообщении дипведомства.

В частности, в памятной церемонии приняла участие посол США в России Линн Трейси. Дипломаты почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

Данная акция приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в сопровождении Военного образцового оркестра Почётного караула.

Ранее 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ряд парламентариев от Франции в Европарламенте заинтересованы приехать в Россию на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы.

Как передавало ИА Регнум, в Москву на День Победы намерены приехать целый ряд мировых лидеров, в числе которых премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Также на Парад Победы приедут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.