Вашингтон, 25 апреля, 2025, 21:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 25 апреля заявил, что работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идёт «гладко».

Global Look Press

«Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идёт гладко», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он отметил, что верит в успех этих переговоров.

Ранее Трамп также заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провёл в Москве «хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, встреча Путина и Уиткоффа 25 апреля продолжалась около трёх часов. В ней также приняли участие помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков рассказал, что беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, заявил помощник президента.

Продуктивный диалог РФ и США будет и дальше проходить в активном режиме, добавил он. Ушаков также назвал символичным тот факт, что очередные переговоры Путина и Уиткоффа прошли в юбилей встречи союзников на Эльбе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что Уиткофф прибыл в Москву с посланием от Трампа и уезжает обратно с посланием президенту США от его российского коллеги.

Трамп ранее отмечал, что стороны близки к заключению сделки. 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей.