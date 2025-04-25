Стамбул, Турция, 25 апреля, 2025, 21:16 — ИА Регнум. В Стамбуле произошло новое землетрясение. Об этом 25 апреля сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Global Look Press

Новые подземные толчки были зафиксированы около 20:33 мск. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,3, а его очаг залегал на глубине 7 км.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля в Стамбуле было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно началось около 12:50 мск и длилось 10–15 секунд, за ним последовали афтершоки.

Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землей. В результате мощных подземных толчков пострадали по меньшей мере 236 человек, жертв нет.

Ранее 25 апреля профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган сообщил, что в Стамбуле ожидается новое масштабное землетрясение. По словам эксперта, оно может затронуть весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 млн человек.