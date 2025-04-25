Москва, 25 апреля, 2025, 20:55 — ИА Регнум. Бойцы российской группировки войск «Север» совместно с курскими пограничниками ликвидировали командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 25 апреля сообщили в силовом ведомстве.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены», — передает слова источника «РИА Новости».

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