ВС России уничтожили командный пункт ВСУ и 75 украинских бойцов
Силовики: ВС России уничтожили командный ВСУ и 75 украинских бойцов
Москва, 25 апреля, 2025, 20:55 — ИА Регнум. Бойцы российской группировки войск «Север» совместно с курскими пограничниками ликвидировали командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 25 апреля сообщили в силовом ведомстве.
Сергей Бобылев/РИА Новости
«Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены», — передает слова источника «РИА Новости».
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