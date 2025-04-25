Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Автомобиль, взорвавшийся утром 25 апреля возле дома заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе, находился там в течение нескольких недель. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Максим Блинов/РИА Новости

Местные жители рассказали, что никогда не видели хозяина взорвавшейся машины и неоднократно жаловались на то, что во дворе находятся бесхозные автомобили.

Кинологи, криминалисты и оперативники продолжают работать на месте происшествия, проверяя в том числе все другие машины. Территория остаётся оцепленной.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет сообщил о гибели Москалика в результате взрыва в подмосковной Балашихе. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Утром 25 апреля в Балашихе взорвался автомобиль, находившийся на парковке возле дома. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем стали видны языки пламени и клубы дыма.

Автомобиль после взрыва загорелся, над ним поднялся столб чёрного дыма. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала. Пострадавший автомобиль сгорел дотла.

По предварительным данным, взрыв произошёл в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, которым генерал-лейтенант известен со времен работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков подчеркнул, что РФ должна быть начеку.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум отметил, что устроенный Киевом теракт, в результате которого погиб Москалик, был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.