Нижний Тагил, Свердловская область, 25 апреля, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Жительница Нижнего Тагила Алиса Горшенина, участвовавшая в создании клипа группы Pussy Riot с насмешками над погибшими участниками СВО, арестована на 10 суток. Об этом 25 апреля сообщил информированный источник в оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В отношении Горшениной были составлены протоколы о нескольких административных правонарушениях.

«Алису Горшенину арестовали на 10 суток», — рассказал источник ТАСС.

Женщина была привлечена к ответственности по ст. 20.3. КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций»). Также в её отношении были составлены протоколы по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ») и 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»).

Горшенина ранее опубликовала в соцсетях посты с выступлением против признания движения ЛГБТ (движение признано экстремистскими и запрещено на территории РФ) экстремистским и его запрета на территории РФ. Также она размещала ссылки на организации указанного направления и пыталась дискредитировать действия ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, в феврале сообщалось, что в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге проходила художественная выставка, где в числе других работ были картины Горшениной. Уральские журналисты обратили внимание, что художница сотрудничала с группой Pussy Riot при работе над клипом, в котором говорится о растаптывании останков бойцов СВО и поджоге Останкинской телебашни.

В сообщениях указывалось, что прокуратура ранее уже предупреждала «Ельцин-центр» о недопустимости выступления Горшениной в связи с профилактикой экстремистской деятельности.