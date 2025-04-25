Вашингтон, 25 апреля, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что вооруженный конфликт на Украине завершится в 2025 году. Соответствующие данные приведены в отчете организации.

Global Look Press

В МВФ считают, что на данный момент население Украины составляет 32,9 млн человек, и завершение конфликта приведет к частичному возвращению беженцев из стран зарубежья.

Ожидается, что в 2026 году численность населения страны должна увеличиться до 33,4 млн человек. Согласно оценке организации, до февраля 2022 года население Украины составляло 1 млн человек.

Как передавало ИА Регнум 24 апреля отставной генерал иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавардтакже предположил, что мир на Украине установится к концу 2025 года.

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