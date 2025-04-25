Киржач, Владимирская область, 25 апреля, 2025, 20:07 — ИА Регнум. В 11 населённых пунктах Киржачского района Владимирской области, где ранее произошёл взрыв на полигоне военной части, отменён режим ЧС. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба администрации района.

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«Отменён режим ЧС в населённых пунктах: п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д. Грибаново, п/о Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ «Звёздный», СНТ «Лужки», — сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.

В посёлке Барсово режим ЧС пока не отменён.

Кроме того, районная комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отметила ограничения, связанные с организаций дорожного движения в районе ЧС.

Как передавало ИА Регнум, взрыв произошёл 22 апреля. В Киржачском районе был объявлен режим ЧС. Власти призвали граждан воздержаться от поездок в эту часть области. 450 жителей близлежащих посёлков были эвакуированы в пункты временного размещения.

В Минобороны сообщили, что причиной возгорания и последующего взрыва на складе в воинской части в Киржачском районе стало нарушение требований безопасности. В результате возгорания произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Для установления обстоятельств случившегося по поручению министра обороны Андрея Белоусова была создана комиссия. В Минобороны отметили, что по итогам разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

23 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что ситуация в районе постепенно нормализуется. Жителям ряда близлежащих населённых пунктов будет выплачено по 10 тыс. рублей.