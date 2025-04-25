Санкт-Петербург, 25 апреля, 2025, 20:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за технической неисправности поезд на час застрял в тоннеле метро. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сегодня на перегоне Фрунзенская — Московские ворота из-за технической неисправности остановился поезд. На данный момент движение поездов восстановлено, а инцидент не повлёк серьёзных последствий, помощь не понадобилась», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По словам очевидцев, вагон поезда стоял в тоннеле около часа, после чего на помощь был направлен вспомогательный состав. Затем всех пассажиров из неисправного поезда высадили на платформе станции.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Москве на станции Большой кольцевой линии «Савёловская» вследствие возгорания вагона произошло задымление. Станция была временно закрыта, а поезда следовали без остановки. Также отмечалось, что движение от станции «Электрозаводская» до «Хорошевской» по часовой стрелке временно приостанавливалось для проверки состава.