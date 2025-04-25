Москва, 25 апреля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы вызвало сотрудника российского посольства, чтобы выразить протест из-за ударов по Украине, следует из сообщения литовского дипведомства.

Global Look Press

«Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок», — сказано в публикации МИД Литвы в соцсети Х.

Накануне сообщалось, что российские войска в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате ВС РФ поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса, инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет. Кроме того, было нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковзаявил, что российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи.

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