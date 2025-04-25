Баку, 25 апреля, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Россиянина, устроившего дебош во время рейса Дубай — Москва, передали сотрудникам полиции Баку. Об этом сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

Global Look Press

«После посадки деструктивный пассажир передан сотрудникам полиции. В 18:41 по местному времени (17:41 мск) воздушное судно вылетело из Баку в Москву», — говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, пьяный мужчина провоцировал конфликтные ситуации, нецензурно оскорблял других пассажиров и экипаж, а также игнорировал замечания бортпроводников. В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Баку.

Как следует из кадров, опубликованных в соцсетях, дебошира до прибытия полиции скрутили сами пассажиры.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля самолёт, следовавший рейсом Анталья — Астана, был вынужден прервать полёт и совершить посадку в турецком городе Эрзурум из-за драки между украинской парой и женщинами из Казахстана. Разгоревшаяся ссора быстро переросла в физическое противостояние, и бортпроводники не смогли успокоить дебоширов.