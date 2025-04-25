Вашингтон, 25 апреля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time на фоне портрета, написанного российским художником Никасом Сафроновым, сообщает российское онлайн-издание Baza.

AP/TASS

Портрет был подарен Трампу в марте президентом России Владимиром Путиным. На нём изображён момент, когда президент США получил ранение в ходе предвыборного митинга в июле 2024 года.

Путин передал Трампу портрет через его спецпосланника Стива Уиткоффа после переговоров, прошедших в Москве в марте. Уиткофф в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном назвал картину прекрасной. Он отметил, что и Трамп был очень тронут ею.

Сафронов написал портрет президента США по заказу Кремля. Художник отметил, что для него было важно показать храбрость Трампа во время покушения. Сафронов указал, что президент США своими движениями после выстрела продемонстрировал, что не испугался.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в интервью Time отметил, что Крым был потерян Украиной 11 лет и больше не вернётся в состав этой страны. Президент США подчеркнул, что всё это понимает и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Также Трамп заявил, что основной причиной конфликта на Украине стало намерение властей Украины стать членом НАТО. Президент США выразил уверенность, что Киев не присоединится к военному блоку.

Кроме того, Трамп прокомментировал ход переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, переговоры продвигаются, позиции Москвы и Киева сближаются, но ситуация, тем не менее, остаётся очень хрупкой.