Вена, 25 апреля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. В Австрии 32-летняя женщина и ее сожитель пойдут под суд по обвинению в пытках над 6-летним ребенком. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Global Look Press

«Более года 32-летняя мачеха мучила 6-летнюю падчерицу, заставляя ее есть собственную рвоту и сидеть в одиночестве», — пишет издание.

Как следует из материала, женщина часами заставляла девочку сидеть за столом, пока она не доест еду, а если у падчерицы начиналась рвота, то мачеха заставляла ее слизывать массы с пола и снимала это на видео. Отец шестилетней девочки этому не препятствовал.

Женщина обзывала и унижала ребенка, принуждая часами сидеть неподвижно на стуле и запрещая играть с другими детьми. Более того, девочке не разрешалось посещать детский сад.

Страшные факты издевательств над ребенком вскрылись после того, как в полицию обратился ее сосед из-за другого инцидента, не связанного с дошкольницей.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября 2024 года в одном из магазинов Прокопьевска Кемеровской области нашли сбежавшего двумя днями ранее из дома 12-летнего мальчика. Два дня ребенок прятался под прилавком. Мать обратилась в полицию через сутки. Мальчика, сбежавшего из дома, где над ним издевались, изъяли из семьи.

29 ноября суд отправил под арест его отчима. Выяснилось, что мужчина заставлял своего 12-летнего пасынка есть стиральный порошок, сломал ему ногу. Избивая ребёнка, отчим разбил ему губу, которую после вместе с женой зашили наживую. Отчиму грозит до восьми лет лишения свободы. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело.

22 декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Адыгеи возбудить уголовное дело после появления информации о систематическом истязании троих детей их отцом и мачехой.