Москва, 25 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Прибывший утром спецрейсом из США в Москву самолет покинул воздушное пространство России. Об этом вечером 25 апреля сообщили авиадиспетчерской службе района полетной информации «Рига», отвечающей за трафик над Латвией.

Global Look Press

«В 19:06 по местному времени (совпадает с московским) борт вошел в наше воздушное пространство и был принят на контроль нашими диспетчерами», — передает ТАСС слова источника.

При этом собеседник агентства не уточнил дальнейший маршрут самолета после того, как он покинет латвийское воздушное пространство.

25 апреля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в четвертый раз прибыл в Москву. Президент РФ Владимир Путин встретился с ним в Кремле. Во встрече также принимал участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Беседа продлилась три часа.

По итогам встречи Ушаков заявил, что диалог позволил сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. По его словам, политики также общались о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, продуктивный российско-американский диалог будет и в последующем проходить в самом активном режиме.

Как передавало ИА Регнум, позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал: спецпосланник американского лидера прибыл в РФ с посланием от главы Белого дома Дональда Трампа и уезжает обратно с посланием от Путина.

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