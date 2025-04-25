Москва, 25 апреля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Заявлением о том, что Украина будет вынуждена отказаться от территорий, мэр Киева Виталий Кличко транслирует принятое в Европе решение. Об этом в пятницу, 25 апреля, заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Кличко ранее заявил, что Украине, возможно, придется отказаться от части территорий ради мирного урегулирования. Мэр украинской столицы указал, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется принять это «болезненное решение».

По словам эксперта, Кличко, несмотря на его экстравагантность, манеру поведения в смысле подачи информации, достаточно интеллектуален. Политолог также подчеркнул, что мэр Киева при этом абсолютно конъюнктурный по отношению к европейским трендам человек.

«И стало быть, если Кличко говорит о том, что Украине нужно отказаться от территорий, соответственно, определенные решения на определенных условиях в Европе уже состоялись. Вот и всё. А что там думает Зеленский, это уже никого не волнует», — заявил Мартынов.

Собеседник агентства также отметил, что вряд ли мэр Киева опасается каких-то ответных действий со стороны Зеленского, по той причине, что Кличко так или иначе связан с европейскими чиновниками. Как уточнил политолог, бывший боксер просто транслирует то, что ему говорят транслировать.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля британская газета Financial Times написала, что три европейских союзника Украины пытаются убедить Зеленского в необходимости территориальных уступок для мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что Великобритания, Германия и Франция опасаются выхода США из переговорного процесса по Украине. Перечисленные страны пытаются убедить украинское руководство в необходимости отказаться от части территорий.

22 апреля неназванный американский чиновник также заявил, что киевский режим выражает готовность уступить 20% своей территории, однако с условием признания этих земель не де-юре, а де-факто. Такой вариант развития событий предполагает временное признание контроля над ними без намерения отдавать эти территории навсегда и официального отказа от усилий по возвращению земель в долгосрочной перспективе.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что для урегулирования конфликта помимо вывода ВСУ с новых территорий РФ Киеву необходимо официально признать возвращение этих регионов в состав РФ. Украина также должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.