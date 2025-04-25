Москва, 25 апреля, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Совместного заявления президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в честь 80-летней годовщины встречи на Эльбе не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Нет, не будет», — приводит ответ Пескова на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков назвал символичной дату переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, совпавшую с юбилеем встречи на Эльбе.

25 апреля 1945 года в районе города Торгау на реке Эльба состоялась встреча советских и американских войск — подразделений 1-го Украинского фронта и 1-й армии США. Встреча на Эльбе стала символическим апофеозом союзнических отношений и братанием перед скорой большой ссорой. Словосочетание «Дух Эльбы» стало нарицательным и двадцать лет спустя превратилось в символ разрядки, напоминавший о том, что враждующие сверхдержавы когда-то вместе боролись с нацизмом.