Севастополь, 25 апреля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. В одной из школ Севастополя взорвалась граната, в результате чего пострадали четыре ребенка. Об этом 25 апреля сообщили в УМВД России по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что при взрыве гранаты четверо детей получили травмы. Правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего.

Новость дополняется.