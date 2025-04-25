В Севастополе при взрыве гранаты в школе пострадали четыре ребенка
Севастополь, 25 апреля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. В одной из школ Севастополя взорвалась граната, в результате чего пострадали четыре ребенка. Об этом 25 апреля сообщили в УМВД России по региону.
ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
«Ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты», — сказано в заявлении на сайте ведомства.
Уточняется, что при взрыве гранаты четверо детей получили травмы. Правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего.
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