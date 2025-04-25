Москва, 25 апреля, 2025, 20:06 — ИА Регнум. Современные западные почтовые сервисы переживают кризис безопасности и представляют угрозу для российских пользователей. Об этом пишет российский портал по информационной безопасности SecurityLab, а также предупреждают эксперты.

Global Look Press

«Современные западные почтовые сервисы, включая Gmail, Outlook и Apple Mail, переживают кризис безопасности, который ставит под угрозу конфиденциальность миллионов пользователей по всему миру. Несмотря на громкие заявления корпораций о защите данных, эти платформы всё еще не могут противостоять новым вызовам цифровой эпохи. Главная проблема заключается в фундаментальном противоречии между декларируемой безопасностью и реальной практикой западных IT-гигантов», — указано в публикации.

Ярким примером портал выделил недавно анонсированное Google «сквозное шифрование» для Gmail, которое при детальном рассмотрении оказывается фикцией, поскольку его ключи остаются под контролем западной компании.

«Отдельно экспертов беспокоит интеграция функций ИИ-анализа в западные почтовые сервисы. Под предлогом улучшения пользовательского опыта внедряются системы тотального сканирования содержимого писем и метаданных. Например, новая функция «умного поиска» в Gmail фактически легализует массовую обработку личной переписки алгоритмами Google», — также указано в материале.

По словам члена Общественной палаты РФ, первого заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никиты Данюка, Gmail и другие западные почтовики могут использовать искусственный интеллект, чтобы копаться в письмах и метаданных пользователей. Он уточнил, что под видом «улучшения сервиса» они, по сути, просматривают всю переписку.

«В РОЦИТ давно советуем переходить на российские почтовые сервисы, и сентябрьские проблемы с Gmail лишний раз подтвердили, почему это важно. Когда тысячи пользователей столкнулись с проблемами входа в свои аккаунты и отсутствием SMS-подтверждения, это стало серьезным звоночком для всех, кто до сих пор использует зарубежные электронные почты. Да, они тоже не идеальны, но зато работают стабильно и под нашей юрисдикцией. В эпоху, когда любой чат-бот может имитировать ваш стиль письма, это важно», — также добавил эксперт РОЦИТ Максим Ксензов.

Он подчеркнул, что российские сервисы вроде Яндекса или Mail.ru хотя бы не кормят данными отечественных пользователей зарубежные ИИ.

Как передавало ИА Регнум, ранее член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян также призвал россиян с осторожностью относиться к видеохостингу YouTube, ведь в процессе использования сервиса в Сеть могут попасть их личные данные.

Он также призвал пользователей переходить на российские аналоги, ведь, в отличие от зарубежных сервисов, российские платформы находятся в местной юрисдикции, поэтому данные пользователей останутся под защитой, а в случае возникновения проблем будет возможность рассчитывать на поддержку и правовую помощь со стороны государства.