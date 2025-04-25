Кадис, Испания, 25 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Суд в Испании приговорил 47-летнего Рафаэля из города Чиклана-де-ла-Фронтера к 19 годам тюрьмы за систематическое сексуальное насилие над своей 83-летней матерью. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«47-летний Рафаэль был приговорен в Кадисе к 19 годам тюрьмы за неоднократное сексуальное насилие над своей 83-летней матерью. Судьи охарактеризовали его действия как «предосудительные», поскольку он превратил жизнь своей матери «в настоящий ад». Он сделал её «узницей» в её собственном доме и подверг её своим «прихотям и капризам агрессивного характера», — говорится в материале.

По данным издания, факт преступления раскрылся весной 2023 года, когда сиделки заметили следы крови на одежде пожилой женщины и сообщили о её странном состоянии. Они также рассказали, что видели на ее теле синяки и слышали, как сын угрожал матери расправой.

Женщина успела поведать соцслужбам о ежедневном насилии со стороны Рафаэля, но её свидетельства не дошли до суда из-за смерти, случившейся спустя примерно полгода после начала следствия. Сиделки, соцработник и судебно-медицинский эксперт предоставили все доказательства, однако адвокаты Рафаэля пытались ссылаться на его проблемы со здоровьем и якобы имевшуюся «умственную неполноценность». Позже врачи исключили этот довод, подтвердив полную вменяемость мужчины.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Красноармейском районе Чувашии неоднократно судимого 22-летнего парня приговорили к 7 годам колонии за изнасилование матери.