Екатеринбург, 25 апреля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели рейд по выявлению представителей неонацистских взглядов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в органах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. Изъято большое количество ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики», — говорится в сообщении.

Результатом мероприятия стал арест на 14 суток двоих мужчин 20 и 24 лет. Они привлечены к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной законом нацистской атрибутики или символики»).

В силовых структурах также отметили, что в преддверии празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне интенсивность проведения такого рода рейдов в Свердловской области будет существенно повышена.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября 2024 года третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. В пользу документа проголосовали 116 стран.

25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что задачей России является защита всего мира от неонацизма.