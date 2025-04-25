Москва, 25 апреля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в РФ с посланием от главы Белого дома Дональда Трампа и уезжает обратно с посланием от российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

«Конечно, он же спецпосланник», — ответил Песков на вопрос журналистов о передаче посланий между Путиным и Трампом через Уиткоффа.

Он также назвал челночной дипломатией второй за последние две недели визит Уиткоффа в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Уиткофф в четвертый раз прибыл в Москву, Путин встретился с ним в Кремле. Во встрече также принимал участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Беседа продлилась три часа и проходила в конструктивном ключе.

По ее итогам Ушаков заявил, что диалог позволил сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Касаемо украинского кризиса Ушаков добавил, что в ходе встречи речь шла о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что продуктивный российско-американский диалог будет и в последующем проходить в самом активном режиме.

Предыдущий визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 апреля в Санкт-Петербурге. Встреча длилась более четырёх часов и была посвящена, в том числе, урегулированию украинского кризиса. Песков, комментируя встречу, заявил, что она станет шагом к переговорам с Трампом. При этом непосредственно на самой встрече с Уиткоффом будущие переговоры с Трампом не обсуждались.

Первый визит состоялся 11 февраля. Тогда после переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, а Вашингтон освободил программиста Александра Винника. Во время второго визита Уиткоффа, 13 марта, спецпосланник передал России информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.