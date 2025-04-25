Москва, 25 апреля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Киевский режим сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, заявил 25 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадр из видео

Так он прокомментировал убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Нынешние власти Украины тем самым показали свою сущность, отметил Песков. Он подчеркнул, что, несмотря на идущие переговоры по урегулированию конфликта на Украине, РФ должна быть начеку.

«Киевский режим в очередной раз просто показывает свою сущность. Киевский режим продолжает свою вовлечённость в террористическую активность на территории нашей страны. Это лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет сообщил о гибели Москалика в результате взрыва в подмосковной Балашихе. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Утром 25 апреля в Балашихе взорвался автомобиль, находившийся на парковке возле дома. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем стали видны языки пламени и клубы дыма.

Автомобиль после взрыва загорелся, над ним поднялся столб чёрного дыма. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала. Пострадавший автомобиль сгорел дотла.

По предварительным данным, взрыв произошёл в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, которым генерал-лейтенант известен ещё со времен работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум отметил, что устроенный Киевом теракт, в результате которого погиб Москалик, был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.