Киев, 25 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Если Вашингтон признает Крым российским, вскоре с Москвы могут быть сняты все санкции. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

«Если он будет признан Соединенными Штатами, то и санкции эти снимутся, и возможно другие страны будут вынуждены также их снять. А это уже другие последствия», — отметил политик в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук.

Украинский депутат также предположил, что такой шаг Белого дома окажет положительное влияние на российскую экономику.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что Крым останется российским. Глава Белого дома также признал, что «в Крыму люди говорят в основном по-русски».

Американский лидер также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. Позднее Трамп заявил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

При этом 22 апреля сам Зеленский заявил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление он аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что отказ Зеленского признавать Крым российским в очередной раз доказывает его недоговороспособность.