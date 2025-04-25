Полицейские оцепили место гибели генерала Москалика в Балашихе
Полицейские оцепили двор в Балашихе, где при взрыве погиб генерал Москалик
Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Правоохранители оцепили двор на бульваре Нестерова в Балашихе, где при взрыве погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом 25 апреля сообщает «РИА Новости».
Территория места происшествия ограждена лентой со всех сторон, на месте ЧП идут следственные действия. Во дворе также дежурят несколько машин ДПС, Следственного комитета РФ и скорой помощи.
Также отмечается, что патрульные разворачивают пытающиеся проехать автомобили. Кроме того, для въезда закрыли участки на улице Колдунова, прилегающей к бульвару.
Инцидент произошел утром 25 апреля. В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, находившийся на парковке возле дома. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем стали видны языки пламени и клубы дыма. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf. Автомобиль ему не принадлежал.
Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ). Его расследованием по поручению главы СК Александра Бастрыкина займутся сотрудники центрального аппарата.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что к убийству генерал-лейтенанта причастны украинские спецслужбы. Если расследование подтвердит причастность спецслужб Украины к теракту, это вновь покажет мировому сообществу варварскую сущность киевского режима, добавила дипломат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство генерала, заявил, что киевский режим сохраняет вовлеченность в террористическую деятельность на российской территории.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум отметил, что устроенный Киевом теракт был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.