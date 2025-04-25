Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Правоохранители оцепили двор на бульваре Нестерова в Балашихе, где при взрыве погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом 25 апреля сообщает «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/РИА Новости

Территория места происшествия ограждена лентой со всех сторон, на месте ЧП идут следственные действия. Во дворе также дежурят несколько машин ДПС, Следственного комитета РФ и скорой помощи.

Также отмечается, что патрульные разворачивают пытающиеся проехать автомобили. Кроме того, для въезда закрыли участки на улице Колдунова, прилегающей к бульвару.

Инцидент произошел утром 25 апреля. В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, находившийся на парковке возле дома. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем стали видны языки пламени и клубы дыма. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf. Автомобиль ему не принадлежал.

Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ). Его расследованием по поручению главы СК Александра Бастрыкина займутся сотрудники центрального аппарата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что к убийству генерал-лейтенанта причастны украинские спецслужбы. Если расследование подтвердит причастность спецслужб Украины к теракту, это вновь покажет мировому сообществу варварскую сущность киевского режима, добавила дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство генерала, заявил, что киевский режим сохраняет вовлеченность в террористическую деятельность на российской территории.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум отметил, что устроенный Киевом теракт был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.