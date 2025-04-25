Москва, 25 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Очередные переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошли в юбилей встречи союзников на Эльбе, отметил в разговоре с журналистами 25 апреля помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

25 апреля 1945 года в районе города Торгау на реке Эльба состоялась встреча советских и американских войск — подразделений 1-го Украинского фронта и 1-й армии США.

«Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск», — сказал Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, встреча Путина и Уиткоффа 25 апреля продолжалась около трёх часов. В ней также приняли участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков отметил, что беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, заявил помощник президента. Продуктивный диалог РФ и США будет и дальше проходить в активном режиме, добавил он.

Нынешний визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию стал уже четвёртым в 2025 году. Первый визит состоялся 11 февраля, второй — 13 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в ходе этих переговоров Уиткофф передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа. Ещё одна встреча состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов.