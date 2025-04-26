Москва, 26 апреля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Пасхальный дар» в Москве проходит спецпроект «Четвероногий друг». Посетители могут купить одежду для питомцев и тематические аксессуары от московских брендов, узнать много нового о собаках на встречах с кинологами, бесплатно сводить своего питомца в мобильную ветклинику или груминг-салон, а также присоединиться к лекциям, увидеть спектакли и подарить дом полюбившемуся животному.

mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар» помогает животным из приютов обрести семью

Спецпроект «Четвероногий друг» проходит уже в четвёртый раз. Его организаторами выступают городские благотворительные фонды совместно со столичным Комитетом общественных связей и молодежной политики. На флагманской площадке на Цветном бульваре запланированы разные события: образовательные лекции, уроки добра и милосердия, инклюзивные спектакли, ярмарки, мастер-классы и выставки. Здесь же можно послушать советы зоопсихологов, присоединиться к занятиям кинологов, бесплатно записать питомца на груминг и даже проконсультироваться с ветеринаром.

mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар» помогает животным из приютов обрести семью

Московские приюты в рамках спецпроекта привезли больше 180 животных, которые ищут своих новых хозяев. Все животные привиты, чипированы, здоровы и находятся под ответственным наблюдением сотрудников фондов. В первый день, 24 апреля, семью нашли две кошки и собака.

mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар» помогает животным из приютов обрести семью

«В 2024-м в рамках этого проекта в добрые руки попали 18 питомцев — 14 кошек и 4 собаки, было собрано более 700 килограммов сухого корма и почти 100 килограммов консервированного», — сказал представитель оргкомитета цикла уличных городских фестивалей «Московские сезоны» Павел Гусев.

mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар» помогает животным из приютов обрести семью

На площадке спецпроекта также работает мобильная ветклиника. Профессионалы бесплатно отвечают на все вопросы хозяев питомцев, проводят клинический осмотр, делают УЗИ, вакцинацию против бешенства, а также чипируют хвостатых. Там же питомцу можно подстричь когти и почистить ушки.

mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар» помогает животным из приютов обрести семью

«В наших государственных ветклиниках прейскурант доступнее, чем у частников, а также есть всё необходимое оборудование для качественного оказания услуг, работают квалифицированные специалисты», — отметил заведующий калининской ветеринарной лечебницей ГБУ «Мосветобъединение» Геннадий Погребняк.

mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар» помогает животным из приютов обрести семью

Кроме того, посетители фестиваля могут встретиться с кинологами. На кинологической площадке специалисты проводят мастер-классы, делятся ценными советами по уходу за питомцем, рассказывают, как правильно воспитать собаку, улучшить с ней связь, а также помогают подготовить питомца к путешествиям и адаптировать к жизни в мегаполисе.

mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар» помогает животным из приютов обрести семью

В домиках благотворительных фондов можно познакомиться с животными из приютов, а также купить разные товары, созданные художниками и дизайнерами — волонтерами фондов. Все средства от продаж идут на корма и лечение подопечных. Среди фондов, которые принимают участие в спецпроекте, — «Дом», «Сень сотен крыльев», «Лапа дружбы», «Дарящие надежду» и «Зоорассвет».

mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар» помогает животным из приютов обрести семью

В рамках спецпроекта также работает груминг-салон, где по предварительной записи посетителям бесплатно предлагают косметические экспресс-услуги для их питомцев. Животным стригут когти, чистят уши и глаза, вычесывают колтуны.