Валуйский район, Белгородская область, 25 апреля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Настоятель храмового комплекса «Новый Иерусалим», уничтоженного во время атаки ВСУ, духовный отец иеросхимонах Феодор регулярно благословлял участников СВО перед отправкой в зону боевых действий. Внук настоятеля Александр ушел на СВО добровольцем и получил благословение от батюшки. Позже отец Феодор поименно благословил весь отряд своего внука, молился за них на службах. В августе 2024 года подразделение молодого человека отправили в Курскую область отражать вторжение ВСУ. Там они попали под массированный удар противника. Александр и весь его отряд получили серьезные ранения и только чудом остались живы. Служители храма называют это божьим проведением и чудом благословения батюшки, ведь врачи не давали никаких положительных прогнозов. Об этом ИА Регнум рассказала служительница храмового комплекса «Новый Иерусалим» матушка Феодора.

Фото из личного архива

Вечером 24 апреля ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево в Валуйском районе Белгородской области. Журналистам ИА Регнум удалось связаться со служительницей храма, келейницей настоятеля храма отца Феодора схимонахиней матушкой Феодорой. По её словам, ВСУ целенаправленно ударили именно по деревянным строениям храмового комплекса, используя дроны с зажигательной смесью.

«ВСУ целенаправленно били именно по этой части храмового комплекса. Неподалеку, под горой, также располагается храм, но он из камня — туда прилетов не было. Украинское дроны с зажигательной смесью специально ударили по деревянным строениям комплекса «Новый Иерусалим» — они знали, что это святое место нашего района, куда приезжают паломники со всей России. Они целенаправленно ударили именно туда и не дали возможности спасателям потушить огонь. Когда пожарные начали бороться с возгоранием, случилась новая атака БПЛА. Были повреждены пожарные машины. Спасателям пришлось отступить, и храм, к сожалению, сгорел полностью», — рассказала ИА Регнум матушка Феодора.

По словам служительницы храма, на следующий день настоятель вместе с помощниками обошли руины храмового комплекса и выяснили, что пожар уничтожил все иконы и другие святыни храма.

«Наш настоятель, духовный отец иеросхимонах Феодор очень переживает из-за случившегося. Ему даже потребовалась небольшая медицинская помощь, но без госпитализации. Батюшка очень огорчен, но при этом настрой у него боевой. Он решил, что храмовый комплекс будет восстановлен! Мы уже получили благословение на это со стороны владыки нашего митрополита Белгородского и Старооскольского. Когда храм будет восстановлен — вопрос пока открытый, но, скорее всего, теперь он будет построен из камня для большей надежности», — рассказала матушка Феодора.

Служительница храма поделилась с журналистами ИА Регнум трогательной историей о семье настоятеля храма отца Феодора. Женщина рассказала, что несколько лет назад внук настоятеля Александр решил отправиться в зону СВО добровольцем и пришел к дедушке за советом и благословением.

Фото из личного архива Внук настоятеля Александр

«Внук настоятеля отца Феодора после срочной службы в армии решил пойти добровольцем на СВО и заключить контракт с ВС РФ. Перед принятием этого серьезного решения он пришел за советом и благословением к дедушке. Отец Феодор его благословил на успешную службу и защиту Родины. С чистым сердцем Александр отправился на СВО», — рассказала матушка Феодора.

В августе 2024 года, когда украинские формирования вторглись на территорию Курской области, командование отправило подразделение Александра отражать атаки противника.

«Направляясь на передовую в Курской области, Александр написал дедушке с просьбой о благословении для него и его боевых товарищей. Он прислал отцу Феодору список имен военнослужащих из своего подразделения — всего 15 человек. Отец Феодор провел службу и благословил всех ребят. Некоторое время спустя подразделение Александра попало под массированный и очень сильный удар ВСУ. Они получили серьезные ранения, однако все они выжили! Это чудо! Врачи тогда разводили руками, удивляясь как ребята смогли выкарабкаться. Изначально никто из медиков положительных прогнозов не давал — слишком серьезные были раны», — рассказала матушка Феодора.

Александр получил тяжелые ранения и много месяцев провел в госпитале. Недавно молодого человека выписали восстанавливаться домой. Матушка Феодора отмечает, что молодой человек смог полностью восстановить здоровье и сейчас ему нужна реабилитация. После полного восстановления он хочет снова вернуться в строй и продолжать защищать Родину на фронтах СВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Валуйском районе Белгородской области после обстрела ВСУ загорелся храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Прибывшие на место происшествия пожарные попытались потушить пылающий храм, однако последовала очередная атака украинских БПЛА, и спасателям пришлось отступить. Храмовый комплекс выгорел полностью. Губернатор Белгородской области Гладков назвал спланированной атаку ВСУ по храмовому комплексу.