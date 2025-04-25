Москва, 25 апреля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом позволила сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — отметил он.

Конкретно по украинскому кризису Ушаков добавил, что в ходе встречи речь шла о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Уиткофф в четвертый раз прибыл в Москву, Путин встретился с ним в Кремле. Во встрече также принимал участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, беседа продлилась три часа и проходила в конструктивном ключе.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие несколько дней состоятся »важные встречи» по ситуации на Украине. Он отметил, что стороны близки к заключению сделки. 25 апреля президент США также уточнил, что переговоры продвигаются, однако, по его словам, ситуация остаётся хрупкой.