Львов, Украина, 25 апреля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) выкинули мужчину-эпилептика на улицу, когда у него начался приступ. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

По данным журналистов, сотрудники ТЦК намеревались мобилизовать мужчину, однако после начала приступа эпилепсии приняли решение не возиться и просто выкинули его на улицу.

К публикации также прикреплено видео, на кадрах которого мужчина лежит на пешеходной дороге без сознания и в одном ботинке. Ему пытаются помочь очевидцы.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта в Харькове сотрудники ТЦК стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, пытаясь насильно мобилизовать. По словам родственницы, ее брату удалось уйти от преследования через дворы, а стекла в авто военкомы разбили в качестве мести.

Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Он также заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.