Москва, 25 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Продуктивный российско-американский диалог будет и в последующем проходить в самом активном режиме. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Продуктивный диалог РФ и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме», — подчеркнул помощник президента.

Он отметил, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлилась три часа и позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона, и не только по ситуации на Украине, но также и по ряду международных вопросов.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — сказал Ушаков журналистам.

В переговорах Путина и Уиткоффа также приняли участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Уиткофф в четвертый раз прибыл в Москву, Путин встретился с ним в Кремле. Первый визит состоялся 11 февраля. Тогда после переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, а Вашингтон освободил программиста Александра Винника.

Второй визит состоялся 13 марта, когда в ходе переговоров Уиткофф передал России информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа. Третья встреча прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге и длилась более четырёх часов. Она была посвящена, в том числе, урегулированию украинского кризиса.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он отметил, что стороны близки к заключению сделки и раскритиковал ряд заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам американского лидера, достичь договорённости с Россией проще, чем с Украиной.