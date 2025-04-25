Москва, 25 апреля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продлилась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в ходе брифинга.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер. Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — сказал Ушаков.

Он отметил, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров России и Украины.

Согласно договоренностям между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, продуктивный диалог России и США продолжится в активном режиме на различных уровнях, добавил Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля Уиткофф прибыл в Россию в четвертый раз после переизбрания Трампа президентом США. Путин встретился со спецпосланником в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что урегулирование украинского конфликта, которое обсуждают Путин и Уиткофф, — крайне сложный вопрос, а потому переговоры, как правило, получаются долгими.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп и его спецпосланник считают правильным то направление, в котором идут переговоры по урегулированию украинского конфликта.