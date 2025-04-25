Москва, 25 апреля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи в Кремле 25 апреля обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — заявил помощник президента.

Беседа длилась около трёх часов и носила конструктивный характер, сказал Ушаков. Разговор Путина и Уиткоффа позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона, и не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, отметил помощник президента.

«Беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — сказал Ушаков.

В переговорах Путина и Уиткоффа также приняли участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Нынешний визит спецпосланника Трампа в Россию стал уже четвёртым в 2025 году. Первый визит состоялся 11 февраля, второй — 13 марта. Песков сообщал, что в ходе этих переговоров Уиткофф передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.

Ещё одна встреча состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов и были посвящены, в том числе, урегулированию украинского кризиса.

24 апреля Трамп заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он отметил, что стороны близки к заключению сделки. 25 апреля президент США заявил, что переговоры продвигаются, но ситуация остаётся хрупкой.

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