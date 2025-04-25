Осло, 25 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признал, что когда он занимал пост президента федерации, у него была сексуальная связь с россиянкой. Об этом он заявил на апелляционных слушаниях в суде, сообщила газета Verdens Gang (VG).

Global Look Press

«Это была обычная интрижка, летний роман», ― пояснил он.

Бессеберг не стал вдаваться в подробности, подтвердил лишь информацию об отношениях с 42-летней женщиной по имени Ева. При этом он отметил, что женатому мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. Ранее он заявлял, что они познакомились во время ужина в России в 2016 году. Тогда Ева сидела с несколькими женщинами за соседним столиком.

«У меня не было никаких подозрений, что эти женщины были проститутками или что они устроили ужин для меня», ― добавил 79-летний экс-чиновник в зале суда.

Как передавало ИА Регнум, Бессеберга в апреле 2024 года приговорили к трём годам тюремного заключения и конфискации 1,41 млн долларов по делу о коррупции. Его признали виновным в общей сложности по девяти из десяти пунктов обвинения. Экс-президента IBU обвиняли в получении взяток, в том числе от якобы российских чиновников. Также в числе обвинений ― получение в подарок часов, пользование услугами проституток, несколько поездок на охоту в Россию, Австрию и Чехию, пользование служебной машиной за счет компании, занимавшейся телевизионными правами IBU.

Ранее комиссия IBU под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора признала Бессеберга и бывшего генсекретаря IBU Николь Рёш виновными в сокрытии допинг-проб российских спортсменов.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в 2021 году заявлял, что расследование комиссии IBU в отношении Бессеберга является успехом. Он отмечал, что в WADA рады, что помогли IBU в расследовании, поскольку в его основу легла информация, собранная департаментом разведки и расследований WADA.