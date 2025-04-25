Киев, 25 апреля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали и арестовали в Черном море торговое судно, на борту которого находилось зерно. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Global Look Press

«В Черном море арестовано судно, которое незаконно вывозило украинское зерно из <…> Крыма», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточнятся, что задержание судна и экипажа проводилось в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) и Пограничной службы во внутренних водах Черноморской акватории Украины.

Судно шло под флагом одной из стран Азии. В СБУ утверждают, что оно является частью «теневого флота» России. Также в ведомстве заявили, что в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополя около 5 тыс. т пшеницы.

Во время обыска на борту было изъято навигационное оборудование, документы и другие доказательства причастности к незаконной перевозке, добавили в ГПСУ.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года в Одесской области арестовали сухогруз, шедший под флагом Камеруна. Ранее судно Usko Mfu заходило в Севастополь. Как уточнили в Генпрокуратуре Украины, Usko Mfu задержали в порту города Рени, а затем наложили на него арест. Украинские силовики также задержали капитана сухогруза — гражданина Азербайджана, обвинив его в «нарушении порядка въезда в Крым».

На борту сухогруза прошли обыски, в ходе которых изъяли судовую документацию, систему идентификации судов АИС, компьютер, а также документацию, выданную администрацией Севастопольского морского торгового порта.

С июля 2022 года зерно из украинских портов вывозилось в рамках соглашения Украины и России с ООН и Турцией ― Черноморской, или зерновой, сделки. Она предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Российский МИД 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.