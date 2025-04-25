* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 апреля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Журналистке Виктории Ивлевой-Йорк отказали в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы «РИА Новости».

Per A. J. Andersson Виктория Ивлева-Йорк — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

«Отказано в удовлетворении», — заявили в суде.

Министерство юстиции включило Ивлеву-Йорк в реестр физических лиц, признанных в России иностранными агентами, 20 декабря 2024 года. В ведомстве пояснили, что журналистка выступала против проведения российской спецоперации на Украине и призывала оказывать финансовую поддержку украинской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рэпер Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич) из группы «Каста», признанный в январе иностранным агентом, пытается обжаловать этот статус в суде. Исковое заявление исполнителя поступило в суд 22 апреля.

О включении Лешкевича в реестр физических лиц, признанных иноагентами, Минюст информировал 24 января. В министерстве отметили, что рэпер активно создавал и распространял материалы иноагентов, ложные сведения о решениях и политике российских властей, а также выступал против проведения военной спецоперации на Украине. В настоящее время музыкант проживает за пределами России.