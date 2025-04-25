Рим, 25 апреля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Украинские власти попросили итальянское правительство организовать саммит в Риме в день похорон папы римского. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Global Look Press

«Киев по дипломатическим каналам обратился к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать более широкий саммит по теме Украины», — говорится в публикации.

Как пишут авторы, заместитель председателя совета министров Италии Антонио Таяни усомнился, что в день похорон папы римского можно провести саммит.

Как передавало ИА Регнум, понтифик скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Похороны должны пройти в субботу, 26 апреля. В 10:00 по местному времени перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса, после чего гроб с телом доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

На похоронах Франциска будут присутствовать лидеры разных стран. Среди них — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва и другие. От российской стороны будет глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.