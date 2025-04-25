Москва, 25 апреля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Гоночная команда Lada Sport Rosneft провела презентацию обновленного состава пилотов перед стартом нового сезона. В сезоне 2025 года она примет участие в двух классах кольцевых гонок и картинге.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Гоночная команда Lada Sport Rosneft представила обновлённый состав

Обновленный состав SMP TCR Russia возглавит Максим Остудин, который на протяжении прошлых восьми сезонов отвечал за результаты пилотов класса «Супер-Продакшн». За рулем автомобилей SMP TCR Russia выступят Иван Чубаров и Владимир Шешенин.

Пилотировать машины в классе «Супер-Продакшн» будут Леонид Панфилов и Андрей Петухов. Курировать работу «Продакшна» будет действующий обладатель Кубка России по кольцевым гонкам, 16-кратный чемпион России Кирилл Ладыгин.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Гоночная команда Lada Sport Rosneft представила обновлённый состав

Свою работу продолжит также академия Lada Sport Rosneft — картинговая команда из пяти пилотов, которые будут сражаться за призы чемпионата и первенства страны. Картинговая команда Lada Sport Rosneft Junior является действующим чемпионом страны и удерживает это звание уже третий год подряд.

Генеральным спонсором гоночной команды с 2015 года выступает компания «Роснефть». За это время команда завоевала 45 чемпионских титулов, включая победу в ралли «Шелковый путь», а также во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.