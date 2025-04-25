Гоночная команда Lada Sport Rosneft представила обновлённый состав
Москва, 25 апреля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Гоночная команда Lada Sport Rosneft провела презентацию обновленного состава пилотов перед стартом нового сезона. В сезоне 2025 года она примет участие в двух классах кольцевых гонок и картинге.
Обновленный состав SMP TCR Russia возглавит Максим Остудин, который на протяжении прошлых восьми сезонов отвечал за результаты пилотов класса «Супер-Продакшн». За рулем автомобилей SMP TCR Russia выступят Иван Чубаров и Владимир Шешенин.
Пилотировать машины в классе «Супер-Продакшн» будут Леонид Панфилов и Андрей Петухов. Курировать работу «Продакшна» будет действующий обладатель Кубка России по кольцевым гонкам, 16-кратный чемпион России Кирилл Ладыгин.
Свою работу продолжит также академия Lada Sport Rosneft — картинговая команда из пяти пилотов, которые будут сражаться за призы чемпионата и первенства страны. Картинговая команда Lada Sport Rosneft Junior является действующим чемпионом страны и удерживает это звание уже третий год подряд.
Генеральным спонсором гоночной команды с 2015 года выступает компания «Роснефть». За это время команда завоевала 45 чемпионских титулов, включая победу в ралли «Шелковый путь», а также во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.