Санкт-Петербург, 25 апреля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Расширение НАТО на восток, в том числе разговоры о вступлении Украины в альянс, действительно стало одной из причин начала спецоперации России, но даже после слов президента США Дональда Трампа об исключении членства Киева в блоке точку в этом вопросе ставить нельзя. Об этом в пятницу, 25 апреля, заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Трамп ранее заявил, что стремление Украины стать членом НАТО стало причиной нынешнего конфликта с Россией, и если бы эта тема не стала предметом дискуссий, то можно было бы избежать военных действий. Американский лидер также исключил вступление Украины в блок.

«Казалось, точка в вопросе нерасширения НАТО на восток была поставлена в момент, когда Советский Союз выходил из Восточной Европы. Но потом оказалось, что это не точка, а большой знак вопроса, который разрешился в противоположном направлении. Здесь всё то же самое. Как бы кто сейчас на словах не обещал невхождение Украины в НАТО, через какое-то время всё это может быть пересмотрено. Политтехнологические ходы, как это сделать, мы можем себе представить совершенно различные. Ничего там сверхъестественного не будет», — заявил Солонников.

Политолог пояснил, что заинтересованные в НАТО силы могут устроить некоторое количество митингов, на которых люди будут требовать вступления Украины в альянс, вследствие чего этот вопрос будет вынесен на референдум. Такой референдум, как уточнил эксперт, будет посчитан с учетом интересов западных сил, после чего европейские лидеры разведут руками вместе с поменявшейся властью в Соединённых Штатах, говоря о якобы существующем желании украинского народа.

«Это одна из причин, без сомнения. Потому что, когда спецоперация начиналась, речь была о демилитаризации, и здесь можно говорить о НАТО. И денацификации, что с НАТО, в общем, не связано. Одна из других причин, почему началась специальная военная операция, — идущие на Украине до сих пор преследования по национальному принципу, по культурному принципу, по конфессиональному принципу. Преследуется русский народ и русский язык, и Русская православная церковь Московского патриархата. Это — объективный факт. И это, конечно, недопустимо в современном цивилизованном обществе», — сообщил Солонников.

Специалист отметил, что причиной нынешнего конфликта стали не только милитаризация Украины, не только продвижение НАТО и агрессивных сил к российским границам, но и происходящие на Украине факты возрождения нацизма. Эксперт добавил, что причиной так считать стали реальные события, развернувшиеся в разных городах этой страны, а не только факельные шествия и фашистские приветствия.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться членства Украины в НАТО, этого никогда не произойдет. Он также назвал это стремление Зеленского возможной причиной начала конфликта с Россией.

19 апреля спецпредставитель президента США Кит Келлог также заявил, что Украина не станет членом НАТО. По его словам, вопрос вступления страны в западный военный блок не обсуждается. Он добавил, что об этом было заявлено предельно ясно и эта идея не нова ― США говорят об этом с 2008 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 апреля заявил, что Кремль удовлетворён заявлениями американской стороны о невозможности членства Украины в альянсе. По его словам, вступление Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов России. Именно это стало одной из первопричин начала украинского конфликта, добавил Песков.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров Москвы с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО.