Москва, 25 апреля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. На российской платформе «VK Видео» появился раздел, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На главной странице «VK видео» появился специальный раздел «80 лет Победы». В разделе собрано более 260 единиц контента, посвященных истории Великой Отечественной войны, судьбам героев и событиям военных лет», — говорится в сообщении.

В этом разделе собраны фильмы, сериалы, документальные проекты и авторские передачи по теме Великой Отечественной войны. Среди них и легендарные картины от киностудий, в частности, «Мосфильм», «Киностудия Горького» и «СТВ».

В пресс-службе также уточнили, что с 1 мая в данном разделе начнут показывать трансляции интервью с ветеранами, исторические хроники и репортажи о подготовке к празднику. Также на 9 Мая пользователи смогут в прямом эфире увидеть парад на Красной площади.

Как передавало ИА Регнум, в честь 80-летия Великой Победы в России проходит большое количество акций и мероприятий, посвященных героям и истории Великой Отечественной войны. Так, в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского состоялось официальное открытие выставки «Культура для Победы». Она посвящена роли деятелей культуры в годы войны.

25 февраля в Президентской академии в Москве открылась документальная фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», приуроченная к 80-летию освобождения советскими войсками территорий регионов СССР от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка, посвященная историческим и современным военным разработкам «Изобретения для Победы», открылась 1 апреля в Доме Российского исторического общества в Москве.