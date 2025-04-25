Махачкала, 25 апреля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Суд арестовал четверых предполагаемых участников террористического сообщества, готовивших вооружённое нападение на отдел полиции в Дагестане. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба управления СК по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Накануне, 24 апреля, СК проинформировал о задержании подозреваемых.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырёх подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ», — сказано в сообщении.

Речь идёт о статьях УК «Создание террористического сообщества и руководство им», «Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ» и «Приготовление к террористическому акту».

Как передавало ИА Регнум, в СК ранее сообщили, что пять жителей Дагестана объединились в группировку с целью вооружённого нападения и подрыва отдела МВД России по Дербенту. Злоумышленники приобрели компоненты, чтобы сделать взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Операцию по задержанию подозреваемых провели 22 апреля. Они оказали сопротивление. Один из предполагаемых террористов был нейтрализован, остальные четверо — задержаны.

Силовики и ранее сообщали о задержании в Дагестане злоумышленников, готовивших теракты. В частности, в декабре 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников террористической ячейки. Пятерым подозреваемым предъявили обвинения в подготовке серии терактов в республике. Они были помещены под стражу.

Преступная группа была организована в Кизлярском районе Дагестана. При обыске у задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы.