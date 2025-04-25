Вашингтон, 25 апреля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но ситуация очень хрупкая. Об этом президент США Дональд Трамп заявил перед тем, как вылететь из Вашингтона в Ватикан на похороны папы римского Франциска, сообщил телеканал Sky News.

Aaron Schwartz/Global Look Press Дональд Трамп

Американский лидер выразил надежду, что Москва и Киев «находятся в процессе сближения», и добавил, что это «очень хрупкий процесс».

«Ничего из этого не должно было случиться», — добавил Трамп, говоря о своем предшественнике Джо Байдене, который, по его мнению, не смог предотвратить российско-украинский конфликт.

Ранее в интервью журналу Time Трамп отметил, что переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта проходят хорошо, достижение соглашения уже очень близко. Он не исключил, что после достижения мира США смогут возобновить бизнес и с Россией, и с Украиной. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Крым по завершении конфликта останется российским, потому что находится с Россией уже давно, что же касается вступления Украины в НАТО, то это вряд ли произойдет.

24 апреля, отвечая на вопрос об уступке со стороны России для достижения мирного соглашения, Трамп заявил, что она будет состоять в прекращении военных действий и отказе от захвата всей территории Украины.

25 апреля в Москву в четвертый раз прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, президент России Владимир Путин встретился с ним в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что урегулирование украинского конфликта, которое обсуждают Путин и Уиткофф, — крайне сложный вопрос, а потому переговоры, как правило, получаются долгими.