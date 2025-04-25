Лондон, 25 апреля, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Европа и Украина в ответном предложении по урегулированию конфликта заявили, что у Киева не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

«Не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил», — сказано в публикации.

Евросоюз и Киев также потребовали от США гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. Согласно этой статье, договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них.

В случае, если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из сторон имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не полностью контролирует украинские вооруженные формирования, некоторые националистические батальоны не подчиняются ему.

Официальный спикер Кремля также отметил: если бы Киев раньше вывел свои войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав РФ, конфликт закончился бы мгновенно.