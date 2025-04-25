Москва, 25 апреля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Минюст РФ признал музыканта, основателя и лидера группы «Чебоза» Васю Обломова (настоящее имя Василий Гончаров) иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В реестр иноагентов также были внесены журналист Никита Смагин, блогер Дмитрий Чернышев, журналист Константин Сусолкин (Константин Березин) и экоактивист Владимир Сливяк.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля список иностранных агентов пополнили блогер Александр Шпак и бывшая ведущая «Эха Москвы» Ирина Баблоян, режиссер Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова.

Тогда в ведомстве отметили, что все они, в частности, распространяли материалы иноагентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.

Ранее иноагентами признали писательницу Аллу Босарт и политолога Германа Обухова. Минюст также включил в указанный список журналиста и автора подкастов «Закат Империи» и «Время и деньги» Андрея Аксенова.