Москва, 25 апреля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Высокую ключевую ставку можно сравнить с лекарством для экономики, и назначенный курс нужно довести до конца, чтобы избежать рецидивов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Совет директоров ЦБ на заседании 25 апреля в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

«Мы сами часто сравниваем высокую инфляцию с высокой температурой у человека. И это лекарство — высокая ключевая ставка, оно помогает справиться с перегревом спроса. И мы видим, что инфляция уже начала снижаться, но назначенный курс надо довести до конца во избежание рецидивов», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба ЦБ, сообщая о сохранении уровня ключевой ставки, отметила, что инфляционное давление в России продолжает снижаться, хотя и остаётся высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения.

ЦБ заявил о намерении поддерживать жёсткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В сообщении отмечалось, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

По базовому сценарию, в 2025 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 19,5–21,5% годовых, в 2026 году — 13–14% годовых. В результате в 2025 году инфляция должна снизиться до 7–8%, а в 2026 году вернуться к целевому уровню в 4%.

Набиуллина 3 апреля заявила, что регулятор прогнозирует снижение уровня инфляции, которая придет в норму к концу 2025 года. По её словам, в течение всего 2024 года ключевая ставка сдерживала мощное инфляционное давление, которое в осенний период достигло пика, после чего её подняли до 21%.

15 апреля президент Владимир Путин заявил, что ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону. Глава государства отметил, что ЦБ и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции.