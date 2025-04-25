Москва, 25 апреля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Вероятность повышения ключевой ставки в России снизилась. Об этом сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Если вы посмотрите на наш прогноз по ключевой ставке в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась», — отметила она.

При этом она уточнила, что жесткая кредитно-денежная политика ЦБ будет сохраняться еще длительное время, даже при снижении номинальной ключевой ставки.

Как передавало ИА Регнум, совет директоров ЦБ на заседании 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе отметили, что инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остаётся высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения.

Вскоре Банк России также выступил с прогнозом, согласно которому до конца 2025 года средняя ключевая ставка в РФ будет находиться в диапазоне от 19,5 до 21,5%. В сообщении регулятора также говорится о намерении поддерживать жёсткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 2026 году.