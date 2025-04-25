Москва, 25 апреля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Потенциал экономики РФ продолжает расти. Об этом 25 апреля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Эльвира Набиуллина

«На наш взгляд, потенциал российской экономики вырос, он растет в результате тех масштабных инвестиций, которые были сделаны в предыдущие годы», ― пояснила глава регулятора.

При этом Набиуллина отметила, что пока рано говорить о том, насколько он вырос и каким образом это отразится на росте производительности труда. На случай большего роста потенциала экономики России у ЦБ есть дезинфляционный сценарий, близкий к прогнозам Минэкономразвития, указала глава Центробанка.

«И если события будут развиваться по нему, это возможно, то действительно инфляция будет замедляться быстрее и денежно-кредитная политика будет смягчаться быстрее, чем в нашем базовом сценарии», ― указала она.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Набиуллина заявила, что в отечественной экономике на данный момент не наблюдается резких колебаний. Она также сообщила, что ЦБ пока не обсуждает вопрос уменьшения ключевой ставки, поскольку на данном этапе нельзя говорить об устойчивом снижении инфляции.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 марта сообщил, что экономика России становится всё более технологичной и диверсифицированной, это благоприятно влияет на макроэкономические условия и бюджетную устойчивость и создает базу для решения долгосрочных задач.

По его словам, Россия входит в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В 2024 году рост ВВП составил 4,1%, что в несколько раз больше, чем в среднем в развитых странах. Мишустин также отметил, что за два года рост российской экономики превысил европейский почти в шесть раз.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия, несмотря на фактически развязанную против страны открытую экономическую войну, сумела сохранить макроэкономическую стабильность. Он пояснил, что меры властей позволили адаптировать российскую экономику к новым условиям со всевозможными санкциями.