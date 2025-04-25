Москва, 25 апреля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Россия просто выполняет свою работу, защищая страну, граждан и весь мир от неонацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос западного журналиста о реакции Москвы на выход Вашингтона из переговорного процесса по украинскому урегулированию.

Максим Блинов/РИА новости

«На что нам реагировать? Мы делаем нашу работу, мы защищаем наших людей, мы защищаем нашу страну и вообще-то мы защищаем мир от неонацизма. Я надеюсь, однажды вы это поймете», — отметила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября 2024 года третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. В пользу документа проголосовали 116 стран.

Президент РФ Владимир Путин также не раз заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Он подчёркивал, что украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны. Глава государства напомнил, что те начали делать вид, что отказались от своих взглядов, только после того, как поняли, что нацизм обречён.