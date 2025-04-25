Котельнический район, Кировская область, 25 апреля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Мост через реку Молому в Котельническом районе Кировской области просел из-за движения многотонных грузовиков. Повреждение моста привело к остановке движения на федеральной трассе «Вятка», сооружение обследуют специалисты, сообщила пресс-служба правительства Кировской области в Telegram-канале.

Кадр из видео

Просадка первого пролета моста произошла 24 апреля, когда по нему двигался перегруженный автопоезд. Этот момент зафиксировала видеокамера.

«Для движения по мосту установлено ограничение в 25 тонн или 11 тонн на ось, в то время как машина шла с 5–6 кратным перевесом», — говорится в сообщении.

Движение по мосту закрыли, на подъездах выставили посты ГАИ. Легковой транспорт направляют в объезд через город Советск, грузовой — через поселок Медведок. Изменены маршруты двух пассажирских автобусов.

Специалисты управления федеральных автодорог «Прикамье» проводят обследование моста, по итогам которого будет принято решение о дальнейших действиях по его восстановлению.

Грузовики задержаны, их содержимое опечатано. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных происшествиях. Так, в феврале в Приморье обрушился пролет моста через Большую Уссурку, когда по нему проезжал груженый лесом автомобиль. Пострадавших не было.

В ноябре минувшего года в Джанкойском районе Крыма обрушился мост, на который въехала фура с перегрузом около 12 т. В момент происшествия на мосту также находился легковой автомобиль, в результате пострадали оба водителя.