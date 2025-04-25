Геническ, Херсонская область, 25 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. В Херсонской области началась масштабная эстафета передачи 84-метровой Георгиевской ленты. Акция, приуроченная ко Дню Победы, проходит в регионе впервые, сообщил 25 апреля губернатор области Владимир Сальдо, передаёт «Херсонское агентство новостей».

Пресс-служба губернатора Херсонской области

Длина ленты символически связана с автомобильным кодом региона.

«Старт дан в Геническе на площади перед кинотеатром «Россия». Больше сотни человек — волонтёры «Единой России», «Волонтёры Победы», юнармейцы, общественники — развернули 84-метровое полотнище (в честь нашего автомобильного кода) и передали его в Новотроицкий округ», — рассказал Сальдо.

Эстафета пройдёт через все 14 округов левобережной части области. В каждом районе её будут торжественно встречать на площадях и у памятников. К эстафете будут приурочены концерты и выставки.

Кроме того, в регионе началось проведение всероссийской акции «Георгиевская лента», в рамках которой волонтёры раздают жителям Херсонской области один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум ранее, сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, а также крупных компаний приняли участие в акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о героизме и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и объединение вокруг общих ценностей. «Движение первых» разработало более 30 вариантов трафаретов с символикой Победы.

В год 80-летия Победы по всей России проходит акция «Храним огонь Победы» по подключению к сетевому газу мемориальных комплексов. Проект реализуется в рамках президентской программы по газификации страны. 24 апреля частью символичной эстафеты памяти стали сразу три региона — Ульяновская область, Республика Коми и Псковская область.